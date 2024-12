Aula Lombardia approva il bilancio, manovra da 34 miliardi

Via libera dal Consiglio regionale alla manovra finanziaria della Lombardia e ai due provvedimenti che ne sono parte integrante: la Legge di Stabilità e il Bilancio di previsione 2025-27. Le entrate previste per il 2025 ammontano a circa 34 miliardi, mentre è di 23 miliardi la spesa destinata alla gestione della sanità. Da segnalare lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e l'incremento di 480 milioni di euro sul Fondo Sanitario Regionale (FSR) approvato con emendamento in Aula.

Nel bilancio le risorse non vincolate e stanziate in autonomia ammontano a 2 miliardi e 650 milioni (è il 9% del totale; alla sanità è destinato il 78 % delle risorse). In commissione era stato approvato un emendamento, proposto dall'Assessore al Bilancio Marco Alparone, che recepisce una comunicazione del Mef riguardante un incremento del gettito dovuto a Irap e Irpef per 30 milioni all'anno nel triennio e che consente di non applicare i previsti tagli lineari del 14% alle risorse di tutti gli assessorati.

Il principale emendamento approvato incrementa di 200 milioni i fondi destinati a investimenti nella sanità. Confermato lo stanziamento di 37,2 milioni all'anno dal 2027 al 2032 per il prolungamento della linea metropolitana 5 Milano-Monza.

"La manovra finanziaria regionale mette al centro le necessità delle imprese e delle famiglie scegliendo di non aumentare la pressione fiscale, di mantenere tutte le agevolazioni economiche in essere e di garantire lo stesso livello di finanziamento per le politiche regionali. La ricchezza e la dinamicità dell'economia lombarda - ha commentato Alparone - è sostenuta dalla forte spinta alla crescita dei propri territori attraverso gli investimenti. Politiche credibili ed efficaci, disciplina di bilancio, programmazione finanziaria associata ad una misurabilità e rendicontabilità dei risultati: sono questi i passaggi fondamentali di una manovra finanziaria regionale che riesce a coniugare coraggio e responsabilità".



