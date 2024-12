Atalanta contro l'Empoli con la maglia Christmas Edition

L'Atalanta giocherà domenica contro l'Empoli indossando l'edizione 2024 della maglia 'Christmas Edition'. Il motivo richiama proprio i pannelli di copertura delle due curve dello stadio cittadino, di colore cangiante dal bianco al nero passando per il grigio e diverse gradazioni di azzurro.

Le maglie del 15/o Christmas Match, acquistabili allo store dei prodotti ufficiali da mezzogiorno di domani, saranno poi messe all'asta per beneficenza dal lunedì successivo, anche attraverso la trasmissione TuttoAtalanta su Bergamo Tv, fino al 13 gennaio 2025.

Il ricavato, attraverso il Fondo Atalanta aperto presso la Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, sarà interamente devoluto all'Associazione Amici della Pediatria ETS ODV che dal 1990 presta volontariato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergami per la realizzazione di un'area d'attesa per i bambini che accedono agli ambulatori pediatrici.

Prima della partita con l'Empoli, infine, sarà consegnato a Gian Piero Gasperini il premio di Allenatore del Mese di novembre della Lega Calcio di Serie A dal presidente atalantino Antonio Percassi e da Francesco Vandone, Customer Director di Mondelez Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA