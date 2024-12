Ascopiave rileva 492mila utenze da A2a per 430 milioni

Ascopiave ha sottoscritto il contratto per l'acquisizione di circa 490mila contatori punti di distribuzione di gas da A2a in 5 province lombarde per 430 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il contratto preliminare di acquisto riguarda il 100% delle quote di un apposito veicolo societario che, al perfezionamento dell'operazione, sarà titolare di un ramo di azienda con circa 490 mila 'punti di distribuzione' (contatori, ndr) del gas, attualmente in capo a Unareti e Ld Reti, relativi ad ambiti territoriali nelle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con un'attività regolata (Rab) di 397 milioni di euro e un margine operativo lordo di 44 milioni. La chiusura dell'operazione, soggetta anche al 'golden power' è prevista entro il prossimo mese di luglio. Nell'operazione A2a è stata assistita da Rotschild.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA