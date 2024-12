Allerta per vento forte, parchi chiusi a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione (rischio moderato) per vento forte a partire dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 24 ore.

Per predisporre le necessarie misure, si è riunita l'Unità di crisi locale coordinata da Protezione civile comunale, che ha deciso di disporre la chiusura dei parchi cintati della città per l'intera durata dell'allerta, salvo eventuali aggiornamenti che ne consentano la riapertura; nei parchi in cui sono presenti strutture essenziali rimarrà aperto un cancello utile a garantire l'ingresso alle attività nel percorso più breve possibile.

In particolare anche il Villaggio delle Meraviglie, essendo allestito all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, sarà inaccessibile, in linea con quanto deciso dall'Unità di crisi locale, per tutta la durata di chiusura del parco.

Il Comune invita tutti i cittadini e le cittadine a non sostare e transitare in aree in cui sono presenti alberi. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è già attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Si ricorda che durante tutta la durata dell'allerta meteo è importante che i cittadini e le cittadine non sostino nelle aree a rischio, nelle aree in cui sono presenti alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA