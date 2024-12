Fontana: 'Nel bilancio attenzione a disabilità e fragilità'

"La manovra finanziaria mantiene saldo il principio di non innalzare tasse o imposte, confermando e anzi implementando i servizi ai cittadini, con particolare attenzione al mondo della disabilità e delle fragilità, per il quale sono previsti maggiori investimenti. Una manovra vicina con concretezza ai lombardi e soprattutto a chi ha più bisogno.

Questi sono fatti e non parole". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.

"La manovra - ha aggiunto il governatore - rispecchia l'impegno che stiamo portando avanti per rendere la Lombardia sempre più competitiva e in grado di confermare i propri primati a livello nazionale ed europeo. Siamo la prima regione manifatturiera d'Europa e un territorio all'avanguardia dal punto di vista socio-economico. In attesa di avere più autonomia, continuiamo a lavorare con pragmatismo tutto lombardo per rispondere alle necessità dei cittadini".



