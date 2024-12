A Milano la première di Mufasa, ospiti Elodie e Mengoni

Elodie, Marco Mengoni, Elisa e Luca Marinelli. Sono alcune delle 'voci', cioè i doppiatori italiani, che hanno partecipato ieri sera alla première del nuovo 'live-action' di Disney 'Mufasa: Il Re Leone', in uscita oggi nelle sale italiane.

Alla première hanno partecipato 700 ospiti. Per accoglierli era stata ricreata l'atmosfera delle 'Terre del Branco', luogo immaginario ispirato ai paesaggi dell'Africa subsahariana.

Alla festa il tour operator Going ha annunciato un nuovo passo nella partnership con The Walt Disney Company Italia. Il tour operator di Msc Cruises ha presentato infatti una serie di viaggi ispirati proprio ai paesaggi del film.

"Siamo orgogliosi di essere parte di un evento straordinario come l'anteprima di Mufasa: Il Re Leone, che incarna perfettamente la magia e l'ispirazione che il cinema sa offrire - ha spiegato Maurizio Casabianca, chief operations & commercial officer di Going -. Le nostre proposte per il Kenya, così come per la Polinesia francese ispirate a Oceania 2, rappresentano un invito a scoprire la bellezza autentica del mondo, un viaggio nella natura e nella cultura, per tutte le età e ogni tipo di viaggiatore".



