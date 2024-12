Tra Nextchem e newcleo una joint venture sul nuovo nucleare

Maire e newcleo Holding hanno firmato un accordo per la costituzione di una joint venture company tra Nextchem, controllata di Maire, e newcleo per sviluppare centrali elettriche di nuova generazione su scala commerciale basate sul reattore modulare avanzato (Amr) da 200 Mwe di newcleo.

Il piano di newcleo prevede che il primo prototipo simulatore sia realizzato entro il 2026 in Italia e che il primo reattore entri in attività entro la fine del 2031 in Francia, mentre la decisione finale di investimento per la prima centrale elettrica è prevista intorno al 2029. La tecnologia lead-cooled fast reactor di newcleo, che utilizza come combustibile le scorie nucleari riprocessate, rispecchia il modello di circolarità di Nextchem.

La joint venture company sarà costituita da Nextchem e partecipata al 40% da newcleo. In virtù dell'accordo, Nextchem riceverà azioni newcleo di nuova emissione per un ammontare fino al 5% del capitale sociale sulla base della valutazione pre-money. Nextchem conferirà alla joint venture company capacità ingegneristiche e competenze manageriali, strumenti, oltre che una piattaforma commerciale dedicata per lo sviluppo dei progetti. A Tecnimont verrà assegnato lo status di partner privilegiato per la realizzazione dei progetti. La finalizzazione della transazione è attesa entro la fine di febbraio 2025.

"Questa collaborazione rispecchia pienamente la nostra capacità di offrire un portafoglio completo di servizi per la transizione energetica, che combina la nostra visione innovativa sulle soluzioni tecnologiche sostenibili con le competenze tradizionali nelle soluzioni integrate di ingegneria", afferma Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire.

Questa joint venture unisce il "meglio delle nostre rispettive competenze e capacità per aprire la strada alla realizzazione di nuove tecnologie nucleari", sostiene Stefano Buono, fondatore e amministratore delegato di newcleo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA