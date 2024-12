Speleologa salvata: i soccorritori, lavorato con preoccupazione

"Abbiamo lavorato con preoccupazione per quella che era la situazione anche clinica, anche la morfologia della grotta che non era semplice, con alcune zone a rischio di frana, motivo per cui anche c'è stato l'incidente, una roccia che ha ceduto sotto i piedi della ragazza che si è infortunata". Così il vice presidente del Soccorso alpino e speleologico Mauro Guiducci, nella conferenza stampa dei soccorritori alla fine delle operazioni di recupero della speleologa nel bergamasco. "Abbiamo lavorato - ha aggiunto - con impegno".



