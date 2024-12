Per Natale il prefetto di Milano dispone più controlli

In occasione delle feste natalizie che comporteranno una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, nel Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica ha definito una serie di servizi di vigilanza per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma Il piano prevede l'aumento - attraverso l'impiego di tutte le forze di polizia e della Polizia Locale - delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi a maggiore vocazione commerciale e turistica e di ritrovo dei giovani, e nelle aree dove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, questo per prevenire i cosiddetti reati predatori.



Sono stati innalzati i livelli di attenzione sugli obiettivi istituzionali e di governo e potenziate le misure di vigilanza negli aeroporti e negli ferroviari, sulle reti del trasporto pubblico e delle metropolitane, nei luoghi di stazionamento dei bus turistici e sulle arterie stradali ed autostradali, in considerazione dei maggiori volumi di traffico, spiega la Prefettura Sono state incrementate le attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme sulla guida in riferimento alle condizioni psico-fisiche dei conducenti, al corretto utilizzo di telefoni cellulari ed elettronici durante la guida ed al rispetto dei limiti di velocità.

Particolare attenzione sarà riservata a tutti i luoghi di culto, ove si terranno le tradizionali cerimonie religiose, per assicurare un sereno svolgimento delle celebrazioni.



