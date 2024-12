P.S. Berlusconi, anche quest'anno Mediaset sopra la Rai

"L'anno scorso abbiamo fatto lo storico sorpasso nelle 24 ore nei confronti della Rai. Anche quest'anno, nonostante il servizio pubblico avesse gli Europei e le Olimpiadi e noi mezza Champions in meno, siamo un soffio sopra alla Rai". Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la festa organizzata con i dipendenti dell'azienda per lo scambio di auguri natalizi.

"Ci tengo a dire - ha sottolineato - che raggiungere o superare la Rai non è per nulla nei nostri obiettivi. Noi ci misuriamo con noi stessi, facciamo una televisione commerciale e quindi dobbiamo guardare ai contatti pubblicitari. Lì siamo messi ancora meglio e devo anche dire che Publitalia quest'anno ha fatto un miracolo. Siamo riusciti a tenere la stessa quota di mercato dell'anno scorso, una quota record in un anno così complicato".

L'ad di Mediaset ha poi definito il 2024 come un anno "eccezionale" in cui "abbiamo messo un'altra marcia" raggiungendo "9.000 ore di autoprodotto", con "una crescita del 20% rispetto a prima del Covid. Tanto lavoro, tanta fatica, ma i risultati sono arrivati".

Pier Silvio Berlusconi ha espresso "gratitudine" verso i dipendenti e li ha ringraziati perché "tutti i giorni tutti voi fate un grandissimo lavoro" e "fate in modo che la nostra azienda sia veramente un esempio per tutti gli altri".

"Fare gli editori televisivi, partendo dall'Italia e dalla Spagna - ha proseguito - è un lavoro tosto e complicato. Noi operiamo in un mondo che ormai è globale e ci confrontiamo con player che sono sempre più globali, quindi abbiamo davanti a noi una grandissima sfida complicata. Dobbiamo lavorare per arrivare ad avere un'impronta realmente europea. Non è una sfida facile ma io sono fiducioso".

Pier Silvio Berlusconi questa mattina ha incontrato uomini e donne di Publitalia e poi i dipendenti Mediaset nel campus di Cologno, fermandosi a lungo e salutando più di 3000 persone.





