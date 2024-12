Oltre 200 persone a Natale con Opera Cardinal Ferrari

Anche quest'anno, Opera Cardinal Ferrari rinnova la tradizione del Grande Pranzo di Natale del 25 dicembre, accogliendo i senza dimora del milanese e le persone più fragili nella storica mensa di via Boeri. Grazie al contributo dei volontari e al supporto di partner storici come Lidl Italia, sono attese oltre 200 persone, unite dall'abbraccio simbolico dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini che donerà ancora una volta la sua preghiera per augurare un 2025 sotto i migliori auspici. Dopo il pranzo, ci sarà anche un concerto di pianoforte a ingresso libero offerto da Riccardo Gregorio Frediani.

Il menù proporrà piatti della tradizione natalizia: antipasto misto a base di salumi, formaggi, uova e insalata russa; gnocchi con zucca e crema di gorgonzola; arrosto di vitello con patate al forno; frutta, panettone, cioccolatini, vino spumante e caffè. "Il Grande Pranzo di Natale non è solo un momento conviviale, ma - dichiara Luciano Gualzetti, presidente di Opera Cardinal Ferrari - una testimonianza concreta della nostra missione di accoglienza e solidarietà. In un periodo dell'anno in cui la solitudine può essere ancora più dolorosa, aprire le porte della nostra Opera significa donare calore, speranza e dignità a chi vive in condizioni di fragilità".

Nel 2024, il Centro Diurno di Opera Cardinal Ferrari ha registrato 56.878 accessi, ha servito 54.080 pranzi e 33.049 colazioni, fornito oltre 9.380 docce chi ne aveva bisogno.



