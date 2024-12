Nel 2025 lavori al Pirellone, il Consiglio si sposta al Gaber

Il prossimo anno ci saranno dei lavori di ristrutturazione al Pirellone di Milano, sede del Consiglio regionale, con i lavori dell'Aula che potrebbero trasferirsi temporaneamente all'Auditorium Gaber del palazzo.

"I lavori del prossimo anno prevederanno degli interventi all'interno della struttura e ci sarà una turnazione per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi. Chiaramente - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani a margine dello scambio di auguri con i giornalisti - noi faremo di tutto per consentire l'accesso e lo svolgimento dell'attività istituzionale dei collaboratori, della stampa e dei consiglieri regionali".

C'è un progetto "per allestire la sala consiliare all'Auditorium Gaber, allestendolo anche con gli scranni. Questo - ha aggiunto Romani - per permettere il rifacimento di alcuni spazi, dei pavimenti e anche per abbattere le barriere architettoniche, dato che si è reso necessario questo intervento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA