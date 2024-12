Morto a Milano il celebre fotografo Gian Paolo Barbieri

È morto il 17 dicembre a Milano, dove era nato nel 1935, Gian Paolo Barbieri, che da oltre 60 anni era uno dei fotografi internazionali più influenti nell'ambito della moda. Lo apprende l'ANSA. Collaborando con stilisti come Valentino, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Bulgari, Chanel, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood e tanti altri, il lavoro di Barbieri ha riempito, con scatti iconici e senza tempo, per interi decenni, le pagine di Vogue Italia, Vogue Paris, Vogue America, L'Officiel, GQ e Vanity Fair, fotografando star come Jerry Hall, Veruschka, Monica Bellucci e Audrey Hepburn.



