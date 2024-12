Ad Andrea Pantano (Libertas) il premio Consulbrokers

E' stato consegnato ad Andrea Pantano, il presidente di Libertas - realtà italiana della promozione sportiva - il Premio Consulbrokers per lo Sport, ideato per valorizzare i principi dello sport come mezzo di integrazione, condivisione e sviluppo personale.

Il riconoscimento "ogni anno vuole premiare non solo gli sportivi ma anche tutte le persone che hanno dedicato tempo e spazio con passione allo sport" ha spiegato Alfredo Amato, amministratore delegato di Consulbrokers.

Pantano, ha aggiunto, è stato scelto "per il suo straordinario impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, educazione e crescita sociale ma soprattutto per la sua capacità di coinvolgere i giovani".

L'edizione 2024 è appunto dedicata alla promozione di giovani talenti.

"Scegliendo Andrea Pantano si è individuato il presidente di un ente che da circa 80 anni lavora sulle persone, sui sentimenti, sul movimento e l'inclusione" ha aggiunto Renato Di Rocco, presidente del Comitato scientifico del Premio e vicepresidente dell'Uci. "Sono molto onorato di ricevere questo premio - ha commentato Pantano - Continueremo anche negli anni a venire a diffondere questi principi e valori sui campi sportivi e nei centri ricreativi nonché nei circoli sportivi e culturali".





