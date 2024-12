L'Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia, 6-1 al Cesena

L'Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia. Tutto facile per la capolista della Serie A che travolge il Cesena 6-1: il vantaggio al 4' con Zappacosta, il raddoppio all'8' firmato da De Ketelaere C. 8', al 27' Samardzic porta i nerazzurri sul 3-0. Al 35' il poker ancora con De Katelaere.

Nella ripresa (9') a segno Brescianini, spazio per la doppietta anche per Samardzic (26'). Di Ceesay il gol della bandiera per il Cesena (45'). La squadra di Gasperini al prossimo turno trova il Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA