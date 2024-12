Speleologa bloccata: Soccorso alpino, 'fuori in 3/4 ore'

"Entro circa 3/4 ore la barella con l'infortunata potrebbe essere fuori dalla grotta. L'ultimo tratto è stato percorso più velocemente del previsto, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l'intervento, era stato percorso in circa 12 ore". Lo rende noto stasera il Soccorso alpino in merito alle operazioni di recupero di Ottavia Piana, la speleologa bloccata a seguito di una caduta nell'Abisso Bueno Fonteno da sabato pomeriggio e il cui recupero è in corso ininterrottamente da sabato notte. "Si tratta di una stima soggetta alle condizioni sanitarie dell'infortunata", precisa il Soccorso alpino.



