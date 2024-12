Speleologa bloccata, i soccorritori si danno il cambio

Attorno alle 12.30 è uscita dalla grotta 'Abisso Bueno Fonteno' una squadra che ha lavorato tutta la notte tra ieri e oggi per portare fuori Ottavia Piana, la speleologa bloccata da sabato sera, dopo una caduta che le ha causato alcune ferite: nella notte è stata fatta una pausa nella movimentazione della barella per far riposare la speleologa, che non dormiva da sabato.

Due chilometri sono stati percorsi e per tutta la mattina i soccorsi sono ripresi con alcune pause per i check sanitari e medici. Nel contempo un'altra squadra è entrata nella grotta. "È finita la parte più difficile con gli ambienti più stretti, è stato ultimato quindi il lavoro dei disostruttori - hanno raccontato i soccorritori -. Ottavia parla, collabora e racconta delle sue esplorazioni nell'abisso Bueno Fonteno". La stima è che la trentaduenne possa essere riportata fuori dalla grotta nella giornata di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA