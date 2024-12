La scuola di cucina italiana Alma entra nel mercato cinese

Alma, la scuola internazionale di cucina italiana che ha sede nella Reggia di Colorno, nel Parmense, sbarca sul mercato cinese con l'apertura di un ufficio di rappresentanza e la collaborazione con il Global Gourmet Chefs par Excellence, il più prestigioso concorso culinario del Paese asiatico.

La collaborazione con Alma, che segna la svolta del Global Gourmet dopo gli anni di intesa con Le cordon bleu, prevede un workshop esclusivo di due giorni a Alma per i sei vincitori del concorso.

"Questo è un momento cruciale per Alma. La Cina - ha spiegato Gabriele Baistrocchi, direttore finanziario di Alma, che ha partecipato a Pechino alla conferenza stampa di annuncio con la responsabile marketing Anita Ziliotto - rappresenta una delle economie culinarie più dinamiche al mondo e siamo entusiasti di contribuire a questo panorama con la nostra expertise nella cucina italiana".

A curare l'ufficio di rappresentanza sarà Edward Liu, partner di ItWill, consulente strategico della Scuola per l'entrata nel mercato cinese. "La partnership con ItWill non è solo una collaborazione commerciale - ha assicurato Baistrocchi - ma un ponte culturale tra due grandi tradizioni gastronomiche".





