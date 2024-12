'Corso Como 10' dedica una mostra ad Andrea Branzi

A un anno dalla scomparsa, la Galleria di 10·Corso·Como, a Milano, dedica una mostra alla produzione di gioielli e oggetti in argento e oro di Andrea Branzi che invita a conoscere il pensiero radicale dell'architetto, designer e teorico italiano, premiato tre volte con il Compasso d'oro.

Curata da Alessio de' Navasques e ospitata da domani al 16 febbraio 2025 negli spazi della Galleria, 'Andrea Branzi.

Civilizations without jewels have never existed' presenta le serie di gioielli in oro e argento, Silver & Gold, e oggetti in argento e legno di betulla, Silver & Wood, realizzati in Belgio nella seconda metà degli anni '90. Cuore dell'esposizione sono i gioielli, ghirlande in oro e argento, corone e collier che "incorniciando il corpo umano in un paesaggio, ne segnano l'aura con foglie ed elementi naturali, ad evidenziare quella dimensione mistica dell'ornamento nel suo significato primordiale, come mezzo che avvicina l'uomo al divino", come scrive Alessio de' Navasques nel testo che accompagna la mostra.

Il titolo stesso del progetto espositivo richiama un assunto di Branzi pubblicato in un articolo apparso sulla rivista Interni nel novembre 2005: "se sono esistite società senza città e senza architettura, non sono mai esistite società senza gioielli; perché essi sono soprattutto il segno evidente di una elaborazione magica della persona umana, e il simbolo della ricerca di un segreto ordine nelle leggi del cosmo."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA