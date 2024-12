A Milano il 10° anniversario 'Rivista di Cultura del Libro Alai'

L'Associazione Librai Antiquari d'Italia e la Biblioteca Isimbardi hanno organizzato a Milano un appuntamento per il decimo anniversario della 'Rivista di Cultura del Libro Alai'.

L'iniziativa è prevista, domani alle 17, alla Biblioteca Isimbardi, cioè nella biblioteca che si trova nella sede della Città metropolitana in via Vivaio 1.

Intervengono Gabriele Maspero, presidente Associazione Librai Antiquari d'Italia, Alberto Cadioli, dell'Università degli Studi di Milano, Giovanni Biancardi, direttore della Rivista A.L.A.I ed Edoardo Fontana, xilografo e studioso dell'illustrazione xilografica. Modera Mauro Chiabrando.



