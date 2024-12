Pregliasco in ospedale: 'Mi sono sentito male e sono caduto'

"Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato". A parlare, in collegamento con 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è il virologo Fabrizio Pregliasco, raggiunto dalla trasmissione per conoscere il suo giudizio sulla possibile diffusione del Covid durante le feste e sulle pene del nuovo Codice della Strada.

Ascoltate le parole del medico, i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che non erano al corrente della situazione del virologo, si sono subito scusati per averlo disturbato, ma Pregliasco ha sottolineato: "Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata, mi collego lo stesso tanto sono qui..." Ma come sta? "Per ora bene via, vediamo come va...".

Da quanto si trova lì? "Da stamattina. Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui". A Natale riuscirà a tornare a casa? "Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo", ha risposto Pregliasco a Rai Radio1.



