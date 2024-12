Paolo Gallo premiato agli Unca Awards a New York

L'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha ricevuto a New York una special mention in occasione del Unca Awards 2024, cerimonia organizzata dalla United nations correspondents association.



Nel corso della cerimonia è stato sottolineato l'impegno di Italgas nel promuovere un approccio sostenibile attraverso la trasformazione digitale delle reti di distribuzione del gas e l'adozione di tecnologie innovative, capaci di favorire la riduzione delle emissioni e l'efficientamento energetico.

Inoltre, è stata evidenziata l'efficacia del modello introdotto da Italgas nel settore energetico, riconoscendo il suo contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi globali per una transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

"Questo riconoscimento è un tributo al lavoro collettivo di tutta la squadra di Italgas, che ha saputo mettere la sostenibilità al centro della mission, ispirando e guidando ogni scelta strategica", afferma Paolo Gallo. "Il nostro impegno - aggiunge - è di dare forma a una transizione energetica sicura, sostenibile e competitiva, integrando progressivamente il gas naturale con fonti rinnovabili a impatto carbonico nullo, come il biometano e l'idrogeno, e riducendo in modo significativo le methane emissions. La nostra leadership in questo ambito è stata confermata di recente alla Cop29 dove Unep ci ha assegnato, per il quarto anno consecutivo, il Gold Standard per la riduzione delle emissioni di metano. Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale rappresentano i pilastri su cui costruire un futuro migliore, e su questi continueremo a investire con determinazione e visione".

