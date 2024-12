Coldiretti consegna a vescovo Pavia personaggio presepe 2024

È stato consegnato oggi al vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti, il nuovo personaggio del presepe 2024 nell'ambito dell'iniziativa promossa ogni dicembre a livello nazionale da Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola.

"Obiettivo è quello di aggiungere alla rappresentazione della natività alcune figure che ci parlino del presente ma anche del futuro - sottolinea una nota di Coldiretti Pavia -. Quest'anno la statuina rappresenta un'artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano. Le statuine sono in distribuzione su tutto il territorio nazionale e saranno consegnate a tutti i vescovi delle 226 diocesi italiane.

"Il presepe - aggiunge Coldiretti Pavia - è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la 'buona novella' che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio. Con questa iniziativa e la spinta delle energie vere e buone raccolte sotto l'egida del manifesto di Assisi, Fondazione Symbola, Confartigianato, Coldiretti con l'affiancamento della 'Fondazione Fratelli Tutti' vogliono portare un loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile".

Nel 2020 la statuina rappresentava un'infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florivivaista, nel 2023 un maestro imprenditore e il suo apprendista.



