Alla Fabbrica del Vapore il Natale incontra l'arte e la moda

La Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà per Natale due eventi che uniscono arte e moda. Si tratta delle esposizioni "Lodola - Natalino 25. The Tree of Lights" e "Fashion&Lights Milano", promosse da Ventura Academy con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura Comune di Milano e la media partnership di ANSA, che saranno visitabili dal 17 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. Il 17 dicembre alle 19:00 l'inaugurazione darà il via all'evento con l'accensione dell'albero accompagnata da un dj set di Saturnino, celebre musicista e bassista.

Con "Lodola - Natalino 25. The Tree of Lights" il Natale prende vita attraverso le creazioni luminose del maestro Marco Lodola mentre la mostra "Fashion&Lights Milano" invita a riflettere sulla moda come fenomeno sociale attraverso gli abiti più iconici dalla conduttrice televisiva Simona Ventura. Le immagini dell'archivio ANSA, invece, racconteranno i principali avvenimenti accaduti negli ultimi decenni durante il periodo natalizio.

"Le esposizioni si uniscono all'offerta del Natale in città tra alberi, luminarie, mercatini e mostre - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi -. Attraverso le luci e la creatività di Marco Lodola da un lato, e dall'altro una serie di iconici scatti di un archivio storico come quello dell'agenzia di stampa ANSA, si accendono le feste anche in Fabbrica del Vapore attraverso arte, spettacolo e fotografia".

"Il Natale alla Fabbrica del Vapore rappresenta per me un'occasione speciale - aggiunge Simona Ventura -, è molto più di un evento: è un viaggio attraverso la storia e la creatività.

In questo luogo simbolo della cultura e della creatività milanese. Gli abiti che ho avuto il piacere di indossare nei momenti più significativi della mia vita e della mia carriera, accompagnati dalle splendide immagini dell'archivio ANSA, raccontano come la moda sia da sempre non solo un riflesso del nostro tempo e del nostro futuro ma anche ciclica".



Per l'ANSA, sottolinea il direttore dell'agenzia di stampa Luigi Contu, "è un vero piacere partecipare a questo progetto, il nostro patrimonio fotografico è al servizio del paese e di tutte quelle realtà che con le loro iniziative benefiche e a scopo sociale contribuiscono al bene comune".

