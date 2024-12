++ Speleologa bloccata: barella affronta il tratto più stretto +

Ottavia Piana, la speleologa infortunata è stata trasportata già ieri sera in un punto all'interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato e stamani la barella sta faticosamente procedendo per superare il tratto più stretto della grotta, che va disostruito.

Lo ha riferito stamani il Cnsas Veneto, in azione per i soccorsi nella grotta 'Abisso Bueno Fonteno' nel Bergamasco.

"Dal termine del tratto più stretto all'uscita - si legge in una nota - seguirà un lungo tragitto, più lineare. L'infortunata è vigile e collaborativa". All'interno della grotta sono presenti circa 20 soccorritori ,numerosi cambi alle squadre.





