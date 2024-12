Renato Zero batte le major della musica e incassa 145mila euro

Renato Zero, come riporta il Corriere della Sera, ha vinto una causa sui diritti d'autore contro le major della musica (Universal Music, Sony, Warner ecc). Il Tribunale di Milano ha condannato Scf, una delle principali società di gestione dei diritti spettanti ai produttori fonografici, a pagare 145mila euro a Tattica, il produttore indipendente che aveva deciso di gestire autonomamente i diritti connessi al diritto d'autore, ovvero quelli che la legge riconosce a chi è in qualche modo collegato all'autore dell'opera. Dunque proteggono i soggetti che partecipano alla realizzazione, produzione o diffusione delle opere ma che non sono gli autori stessi.

"Nella sentenza, depositata l'8 dicembre, - riporta il Corsera - si afferma — secondo quanto sostiene Tattica — che Scf avrebbe indebitamente trattenuto per l'intermediazione una quota di denaro dai compensi. Tattica appartiene per il 75% a Renato Zero (Renato Fiacchini) mentre quote intorno al 12% sono del fratello Giampiero e dell'avvocato Simone Veneziano. La causa, portata avanti dallo stesso Veneziano, è nata quando l'etichetta indipendente (tecnicamente produttore fonografico 'apolide') al momento di incassare i diritti di sua spettanza si è vista trattenere all'origine da Scf (alla quale non aveva conferito mandato) la stessa percentuale del 19% per intermediazione che viene di solito applicata dalla collecting ai propri mandanti.

Scf è una società di gestione collettiva di diritti d'autore (collecting, appunto), partecipata da decine di produttori ma con il 77% del capitale ripartito in parti uguali tra Universal, Sony e Warner Music. Nel 2023 i ricavi sono stati di 7,5 milioni (6,1 nel 2022) con un utile di 475 mila euro; i diritti incassati per diritti connessi sono incrementati del 20% rispetto al 2022 e il totale ripartito raggiunge i 50,8 milioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA