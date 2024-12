A Milano nasce il Fondo Schuster - Case per la gente

In occasione del 50° anniversario di costituzione di Caritas Ambrosiana l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato la nascita di un nuovo fondo dedicato al bisogno di casa, sempre più impellente in città. Si tratta del 'Fondo Schuster - Case per la gente', promosso dalla diocesi e intitolato al cardinale Ildefonso Schuster, nel 70° anniversario dalla morte, per ricordare una delle attenzioni principali che caratterizzarono il ministero pastorale dell'arcivescovo del secondo dopoguerra, culminata nel progetto della Domus Ambrosiana. "È un fondo che vuole raccogliere risorse per progetti di riqualificazione di case in degrado - ha spiegato Delpini nell'omelia -, per fornire garanzie per chi è in difficoltà per stipulare un contratto di affitto, per continuare a soccorrere chi si trova in difficoltà con le spese che la casa impone".

L'annuncio è stato dato durante la messa presieduta dall'arcivescovo in Duomo, con la partecipazione di oltre mille persone, tra responsabili, operatori, volontari e donatori Caritas, e del sindaco della città Giuseppe Sala. Nei mesi scorsi era stato proprio monsignor Delpini, in vista del 50/o Caritas, a chiedere di proporre un'opera-segno che coinvolgesse l'intera diocesi, incentrata su un tema sociale di particolare rilevanza. La diocesi di Milano ha dunque deliberato di costituire, affidandone la gestione a Caritas, il nuovo 'Fondo Schuster - Case per la gente', che avrà una dotazione iniziale di 1 milione di euro, derivante da riserve diocesane. In prospettiva, il Fondo Schuster potrà essere alimentato da donazioni monetarie e dal conferimento di appartamenti, pubblici e privati. Comune di Milano e Regione Lombardia hanno già garantito di mettere a disposizione appartamenti da riqualificare, spiega la diocesi.

"L'avvio e la gestione del Fondo sono obiettivi di grande attualità e spessore, e rappresentano il modo migliore per celebrare, in maniera non rituale ma generativa di futuro, i 50 anni di azione Caritas a Milano e in diocesi", ha osservato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.



