'Veggenti', il paesaggio italiano visto dagli artisti under 40

Sarà aperta domani, domenica 15 dicembre, a Cinisello Balsamo (Milano), la mostra 'Veggenti.

Nuove ricerche visive sul paesaggio italiano'. La mostra, dedicata agli artisti visivi under 40, è curata da Matteo Balduzzi ed è stata allestita negli spazi del Museo di Fotografia Contemporanea (Mufoco) di Cinisello. La mostra resterà aperta fino al 30 marzo 2025.

Per la prima volta verranno esposte le oltre 70 fotografie rappresentative dei progetti premiati (10 vincitori) dalla Open call 'L'Italia è un desiderio', promossa nel maggio 2023 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Mufoco, con la collaborazione istituzionale di Fondazione Alinari e Scuderie del Quirinale, entrate a far parte delle collezioni del Mufoco. Tre i fotoartisti lombardi tra i vincitori: Federico Clavarino con 'Via Spaventa', Nicoletta Grillo per 'Scintilla' e Violette Maillard, insieme a Letizia Calori, con 'Diving into Poetry'. Saranno inoltre esposti 'Il suo buio speciale' di Mattia Balsamini, 'Mormorio Notturno' di Luca Boffi, 'Per un paesaggio possibile' di Andrea Camiolo, 'A fior di terra' di Marina Caneve, 'Padanistan' di Tomaso Clavarino, 'Senza titolo' di Jacopo Rinaldi, 'Il cielo stellato' di Caterina Erica Shanta.



