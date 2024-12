Tragico frontale nel Varesotto, morta un'automobilista

Una donna ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto in via Castelnuovo a Tradate (Varese). L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. Gli agenti del comando di polizia stradale di Tradate sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato cesoie e divaricatori per liberare i feriti incastrati negli abitacoli, carabinieri e mezzi del 118.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi ed è morta dopo il ricovero in Pronto Soccorso. Nello schianto sono rimasti feriti altri due automobilisti, una donna di 54 anni e un uomo di 64 anni. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.



