La Centrale Nue di Brescia festeggia 10 anni

Il 17 dicembre 2014 entrava in funzione la Centrale Nue (Numero Unico di Emergenza) 112 di Brescia, completando il progetto regionale lombardo - gestito e affidato all'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza (Areu) - di unificazione del numero di emergenza. In dieci anni, la Centrale è diventata un punto di riferimento per la sicurezza di milioni di cittadini, gestendo una media di 3.200 chiamate al giorno e oltre 1,3 milioni l'anno.

Oggi per festeggiare questi primi 10 anni, insieme al direttore generale di Areu, Massimo Lombardo, sono arrivati alla caserma Goito san Gaetano anche gli assessori regionali Guido Bertolaso (Welfare), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Giorgio Maione (Ambiente); i consiglieri regionali Floriano Massardi e Claudia Carzeri e l'assessore comunale Marco Fenaroli.

"Oggi - ha detto Bertolaso - siamo nel tempio di quelli che fanno presto: i secondi, i minuti e i tempi di risposta devono essere sempre i più rapidi possibili. Il fare presto è il primo comandamento di tutti quelli che si occupano di gestione della cosa pubblica e in particolare per i responsabili dell'assistenza sanitaria e della tutela della salute".



