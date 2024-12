Goggia torna dopo 10 mesi ed è podio, 2/a a Beaver Creek

Ritorno eccezionale per Sofia Goggia: a dieci mesi dalla frattura di tibia e malleolo, l'azzurra è tornata in Coppa del Mondo e ha chiuso al secondo posto la discesa libera di Beaver Creek. Goggia ha chiuso in 1'32''54, battuta solo dall'austriaca Cornelia Huetter (1'32''38). Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami (1'32''72), detentrice della Coppa del mondo.

Per l'Italia - con una nuova grande prova dello squadrone azzurro che ha schierato ben dieci ragazze jet sulle 45 partenti in questa difficile gara sulla pista 'Bird's of Prey' - ci sono poi Marta Bassino buona 7/a in 1.33.02 , seguita da Federica Brignone 9/a in 1.33.25 e alle prese con un ascesso ad un dente curato con antibiotici. La trentina Laura Pirovano ha realizzato invece un buon 11/o tempo in 1.33.27 . Elena Curtoni, al rientro dopo la brutta caduta di un anno fa a St. Moritz con frattura dell'osso sacro, ha chiuso invece in 1.34.38.



