Aveva centinaia di pc e tablet rubati, denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato a Milano ha denunciato un senegalese di 62 anni per ricettazione e ha sequestrato numerosi computer portatili, cellulari, materiale informatico, diversi televisori e attrezzi edili e da giardinaggio, tutti rubati.

E' successo giovedì pomeriggio quando gli agenti del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Gabbro a seguito della segnalazione di un italiano di 21 anni che aveva geolocalizzato in uno stabile il suo portatile che gli era stato rubato. Il giovane ha fatto squillare il computer ed è stato avvicinato poco dopo dal 62enne, incaricato delle pulizie del condominio, che, senza chiedere nulla in cambio, gliel'ha restituito.

I poliziotti hanno identificato l'uomo e, nel locale caldaie, hanno sequestrato 207 pc portatili, 120 tablet, 73 smartphone, due grandi televisori, quattro monitor, svariati cavi di alimentazione, 30 auricolari, un modem, uno smartwatch oltre a diversi attrezzi edili e da giardinaggio come trapani, avvitatori e altro.

I poliziotti hanno accertato che il materiale era stato rubato all'interno di istituti scolastici e di varie aziende.





