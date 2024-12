Anche il gruppo 'Amici di Ramy' al corteo pro Pal a Milano

Si sta svolgendo a Milano il 62/mo corteo di solidarietà nei confronti dei palestinesi e dei residenti nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto con Israele. Come sempre, vi partecipano diverse associazioni pro Pal, militanti e simpatizzanti dei centri sociali, in particolare il Vittoria, studenti e persone comuni. Oggi era presente anche un gruppo di "Amici di Ramy": Ramy Elgaml è il 19enne morto il 24 novembre scorso cadendo da uno scooter inseguito dai carabinieri, tra viale Ripamonti e via Quaranta in un'altra zona della città, e che era residente in zona Corvetto alla periferia sud del capoluogo.

Proprio in suo ricordo la manifestazione, partita da piazzale Lodi è ora in piazzale Corvetto per poi terminare lì vicino in piazza Gabrio Rosa.

L'iniziativa - a cui prendono parte circa 1.500 persone (dati degli organizzatori, 200 secondo la Questura) - è "contro la guerra imperialista, il genocidio in Palestina e la pulizia etnica in Cisgiordania" e allo stesso tempo per opporsi "allo Stato di polizia" e al decreto sicurezza (Ddl 1660).

Tutto, al momento, si sta svolgendo senza tensioni o problemi di ordine pubblico.



