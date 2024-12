Va ai domiciliari l'autista del tir che ha travolto una donna davanti ai suoi bimbi

Va agli arresti domiciliari Francesco Monteleone, il 24enne finito in carcere due giorni fa a Milano per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso, per essere fuggito dopo aver travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna, mentre tutti e quattro stavano attraversando sulle strisce in viale Renato Serra. Lo ha deciso il gip Alberto Carboni, che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. La pm Paola Biondolillo aveva chiesto la custodia in carcere. Monteleone ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. "Non mi sono accorto", erano state le prime dichiarazioni del 24enne, assistito dai legali Mario Mongelli e Roberto Tournier.

L'incidente "è avvenuto alle 9:44" dell'11 dicembre "e dall'analisi del telefono cellulare" risulta che Francesco Monteleone ha effettuato "quattro tentativi di chiamata al padre in rapida successione (9:51, 10:00, 10:04, 10:32)". Lo evidenzia il gip di Milano Alberto Carboni nell'ordinanza di arresti domiciliari a carico del 24enne che, alla guida di un tir, ha travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna, in viale Renato Serra. Una "simile coincidenza temporale" delle quattro telefonate, pochi minuti dopo il fatto, "e l'insistenza delle telefonate verso il genitore", scrive il giudice, "non possono certo essere casuali e trovano una spiegazione logica solo nel fatto che l'indagato si era accorto di aver investito una persona e che, preso dal panico, tentava di mettersi in contatto con il padre". Un elemento che si aggiunge a quelli già emersi e contestati dalla pm Paola Biondolillo nelle indagini della Polizia Locale (non è citata nel provvedimento, invece, la telefonata al legale) per dimostrare che il 24enne fosse consapevole di quello che aveva fatto, ma che non si è fermato ed è stato rintracciato in una cava ad Arluno, nel Milanese, dove era tornato a lavoro come se niente fosse. Le esigenze cautelari, spiega il giudice, "possono essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari, così da limitare la libertà di circolazione dell'indagato e impedire che ci siano occasioni di ripetizione di episodi analoghi".

