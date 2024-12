Trenord, dalle 9 alle 11 cancellato 15% dei treni per sciopero

Tra le 9 e le 11 di questa mattina è stato cancellato il 15% dei treni gestiti da Trenord. E' quanto rende noto il vettore ferroviario regionale, che sottolinea come i maggiori disagi si siano registrati sulla rete delle Ferrovie Nord a causa dello sciopero del personale dell'infrastruttura. Trenord ricorda che, come di consueto, sono previste le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 e che il servizio aeroportuale per Malpensa viene sostituito da autobus in partenza dalla stazione di Milano Cadorna



