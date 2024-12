Perde controllo della moto e finisce contro un palo, due feriti

Un motociclista di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere finito contro un palo in sella alla sua motocicletta in viale della Liberazione nel centro di Milano. E' stata portata all'ospedale Policlinico, ma in condizioni meno gravi, anche una ragazza di 23 anni che si trovava con lui in moto.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della motocicletta, intorno all'una di notte, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo.

Sul posto, per rilevare l'incidente, gli agenti della Polizia locale.



