Lega lombarda: Toccalini si ritira, 'passo a lato per l'unità'

"Per la Lega faccio un passo di lato nella corsa alla segreteria della Lombarda. È stata una scelta difficile e ponderata dopo che negli ultimi giorni ho ascoltato i militanti e ho incontrato sia il segretario federale Matteo Salvini che il Capogruppo al Senato Massimiliano Romeo con i quali è stato concordato questo percorso. In vista del congresso di domenica è emersa la volontà di presentarsi ai militanti con una candidatura unitaria, e per questo ritengo saggio un mio passo di lato per contribuire a garantire unità all'interno della Lega Lombarda. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto: e per tutti loro sarò garante per un congresso che porti rinnovamento e slancio nella Lega Lombarda".

Così, in una nota, il deputato Luca Toccalini, responsabile dei giovani leghisti.

Al congresso di domenica ci sarà quindi un unico candidato, Massimiliano Romeo, per la segreteria lombarda della Lega.





