Incendio a Vigevano, persona intossicata portata in ospedale

Una persona è rimasta intossicata in un incendio divampato questa notte, poco dopo le 4, in un'abitazione di Strada Cavo Gambolò a Vigevano (Pavia).

Gli operatori del 118, giunti subito sul posto, l'hanno trasportata all'ospedale di Vigevano dove si trova attualmente sotto osservazione.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore per spegnere le fiamme che hanno interessato quasi tutto la stabile. Sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA