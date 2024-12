Inaugurato a Malpensa il 'parcheggio sicuro' per mezzi pesanti

Il gestore degli aeroporti milanesi Sea ha inaugurato oggi a Malpensa Cargo City il nuovo 'parcheggio sicuro per mezzi pesanti' per migliorare la sicurezza e i servizi nello scalo merci aeroportuale. Il progetto, coordinato dal Consorzio Zai, prevede un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, con un contributo europeo di 5,5 milioni. Occupa un'area di circa 63mila metri quadrati di cui 32mila adibiti alla zona parcheggi, con 154 stalli dedicati ai veicoli pesanti. Gli accessi saranno controllati grazie a varchi di ingresso e uscita dotati di sistemi di controllo e monitorati per garantire sicurezza sia agli autisti sia ai mezzi, grazie anche della presenza di un potente sistema di illuminazione a Led. All'interno dell'area parcheggio sono a disposizione 9 stalli con colonnine di ricarica elettrica per mezzi frigoriferi e un edificio di un piano di 800 metri quadrati, con terrazza panoramica sulle Alpi, destinato ai servizi alla persona, con bagni e docce, una guardiania, un'area ristoro con posti a sedere e una zona relax.

Alla cerimonia d'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini e il coordinatore del progetto Pass4Core di Consorzio Zai Alberto Milotti.



