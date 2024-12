Il 'Lombardia style' sbarca a New York

La 'Destinazione Lombardia' è stata presentata ieri sera a New York, nel Bar Milano di Eataly, sulla 5th Avenue, in una serata in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), all'insegna del 'Lombardia Style', il nuovo brand regionale di Marketing Territoriale che identifica le eccellenze della Lombardia.

Fortemente voluto dall'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, il progetto è stato svelato ai media americani, autorità locali e ai più importanti operatori del settore turistico. "La Lombardia si conferma una meta di punta per i turisti stranieri, che rappresentano circa il 67,7% delle presenze totali, con gli americani tra le prime nazionalità di provenienza - ha dichiarato Mazzali, ricordando che nel 2023 la regione ha registrato 2,5 milioni di pernottamenti da parte di turisti provenienti dagli USA e da gennaio ad agosto 2024 la quota è pari a 1,8 milioni -. Quello americano è un importante mercato di riferimento per la Lombardia, siamo quindi orgogliosi di presentare a New York il 'Lombardia Style', con cui continuiamo a mettere in luce il carattere distintivo della nostra regione".





