Dolce&Gabbana porta l'alta moda a Roma nel luglio 2025

Il grand tour d'Italia di Dolce&Gabbana arriva a Roma, dove la maison presenterà, in alcuni dei luoghi più simbolici della capitale, nella prima metà di luglio 2025, gli eventi Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.Dopo le edizioni di Taormina, Milano, Palermo, Napoli, Venezia, Alberobello, Nora e altre città simbolo della bellezza italiana, Roma Capitale accoglierà nel cuore della stagione estiva 2025 uno degli appuntamenti più attesi della moda internazionale.

"Roma è un luogo del cuore, una città straordinaria che incarna il nostro amore per l'Italia e la sua storia. Per gli artisti e i creativi di tutti i tempi è sempre stata e sarà fonte infinita di ispirazione. Per questo - dicono Domenico Dolce e Stefano Gabbana - siamo particolarmente emozionati e onorati all'idea di portare qui la nostra Alta Moda, nell'ambito del Grand Tour che da anni ci permette di esplorare e celebrare la bellezza senza tempo delle nostre città e offrirla al mondo.

Con ogni Collezione vogliamo trasmettere il legame profondo con la cultura e le tradizioni locali: poter presentare le nostre creazioni a Roma, con la sua unicità, la grandiosità dei suoi monumenti e gli angoli nascosti che raccontano una storia che affonda le radici nella nostra stessa identità, rappresenta per noi un grande sogno che si realizza".

"Voglio ringraziare Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la loro scelta - commenta Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma - ci rende felici ed orgogliosi perché è la conferma di un trend ormai consolidato che vede la capitale di nuovo sotto i riflettori di tutto il mondo. Gli sforzi compiuti in questi anni dall'amministrazione per riportare Roma al centro della scena internazionale trovano i loro frutti anche in questi eventi di moda unici e attesissimi: nel prossimo luglio le Collezioni uniche che verranno presentate, espressione della più alta artigianalità italiana, risplenderanno in una Roma ancora più bella e moderna arricchita dai lavori del Giubileo e dai restauri di Caput Mundi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA