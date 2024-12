Baby Gang, 'non fate cose che vi possono rovinare la vita'

"Io sono nato qui e sono italiano, siamo la nuova Italia, bello che siate qui, avevo voglia di vedervi in faccia. Pensate a quello che fate, non fate cose che vi possono rovinare la vita, ricordate che si può cadere tante volte, l'importante è imparare dai propri errori e rialzarsi".

Lo ha detto ieri sera dal palco del PalaPrometeo di Ancona, il rapper Baby Gang, finito al centro di vari casi di cronaca.

Quella di ieri era la prima tappa del primo tour nei palazzetti del 23enne artista, La Fine del Mondo Tour.

Il rapper italiano più ascoltato all'estero su Spotify ha entusiasmato i fan con hit come come "Mentalitè", "Casablanca" e "Guerra", ospitando sul palco colleghi come Simba La Rue, Sacky e Medy Cartier, ballerini hip hop e un corpo di ballo di danza del ventre che ha coreografato il brano "Dov'eri?". Special guest la ballerina Francesca Tocca su "Tu Me Quieres".

Il tour prodotto da Trident Music farà tappa domani all'Unipol Forum di Assago, a Milano, e il 21 dicembre all'Inalpi Arena di Torino. Al centro dello show l'album "L'Angelo del Male", il manifesto di Baby Gang: la storia vera e cruda di un ragazzo poco più che ventenne, con featuring di artisti come Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta.



