Sanità: il Gruppo San Donato-Gksd cresce in Polonia

Il gruppo American Heart of Poland (Ahp), parte del gruppo San Donato e di Gksd investment holding, ha concluso l'acquisizione di Scanmed, realtà polacca da oltre 30 strutture sanitarie, tra cui quattro ospedali multispecialistici e tre cliniche specialistiche. L'acquisizione rappresenta, si legge in una nota, "un ulteriore traguardo nel processo di sviluppo del Gruppo American Heart of Poland all'interno del sistema sanitario pubblico in Polonia".

L'obiettivo di Ahp è crescere stabilmente sul mercato sanitario polacco. Grazie all'acquisizione infatti Ahp aumenterà significativamente la sua copertura territoriale, offrendo assistenza medica a quasi 600.000 pazienti all'anno, operando in strutture situate in 48 città polacche e coprendo 13 delle 16 regioni del Paese. Per i vice presidenti del gruppo San Donato, Kamel Ghribi e Paolo Rotelli, l'operazione rappresenta "la continuazione di un percorso di crescita forte e coerente. La Polonia è un Paese al quale guardiamo con grande interesse, per il desiderio e la capacità di crescere e innovarsi. Per questo merita fiducia e investimenti".



