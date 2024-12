L'amico di Ramy: 'Urtati da dietro dalla macchina dei carabinieri'

"Non ho perso io il controllo, ho sentito questa botta, questo urto, questa spinta da dietro, poi siamo volati, questo mi ricordo e mi ricordo di essermi svegliato, poi, in ospedale". Così Fares Bouzidi, interrogato dal gip di Milano, ha raccontato l'impatto che ci sarebbe stato, stando anche alla sua versione, tra l'auto dei carabinieri e lo scooter su cui viaggiava anche Ramy Elgaml, il 19enne morto nell'incidente. Le sue parole sono state ricostruite dall'avvocato Marco Romagnoli, che lo difende con Debora Piazza.

Al termine dell'interrogatorio, durato oltre due ore davanti alla gip Marta Pollicino, i legali Marco Romagnoli e Debora Piazza hanno chiesto alla giudice la revoca della misura cautelare dei domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, date anche le condizioni di salute del 22enne, arrivato in stampelle oggi al Palazzo di Giustizia. La gip deciderà nei prossimi giorni.

"Ha risposto con difficoltà, date le sue condizioni, a tutte le domande - ha spiegato Romagnoli ai cronisti - ha risposto compiutamente per quello che ricorda, dato il trauma che ha avuto". Ha confermato che è "scappato ma non da un alt dei carabinieri, ha incrociato la macchina e aveva paura, ha accelerato e loro dietro, aveva l'ansia perché era senza patente, era quello il suo timore". Ha messo a verbale "di essere stato urtato, spinto da dietro, ha riferito che non ha perso lui il controllo, lui istintivamente stava andando verso casa". Ricorda "l'urto, il volo e il risveglio in ospedale".

Quella sera per lui e Ramy, secondo la versione del 22enne, era stata una serata normale, di divertimento, prima dell'inseguimento. Un altro aspetto che ha raccontato a verbale, ha aggiunto il legale, "è che durante la dinamica dell'inseguimento sperava di poter rallentare e fermarsi per permettere a Ramy di scendere, anche se non si era nemmeno accorto che l'amico aveva perso il casco". Secondo il legale, Bouzidi, indagato anche per omicidio stradale, come il carabiniere della prima macchina inseguitrice, "non ha saputo dire se ci siano stati altri urti durante l'inseguimento di 8 km, non ha saputo ricostruire con certezza, lui si ricorda questa ultima botta da dietro, quella spinta forte in avanti, che ce ne siano stati altri può essere o non essere, non ricorda".



