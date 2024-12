Da Fondazione Edison dieci progetti per 712 beneficiari

Edison e Fondazione Eos Edison Orizzonte Sociale Ets celebrano i risultati di un anno di Good Idea-I buoni progetti nascono da dentro, l'iniziativa rivolta a tutte le persone di Edison e volta a supportare i progetti sociali sviluppati direttamente dai colleghi che vivono nei territori in cui l'azienda opera e che conoscono da vicino i bisogni delle proprie comunità.

I dieci progetti finalisti sono stati avviati alla fine del 2023 in dieci comuni italiani, tra Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, coinvolgendo 712 beneficiari diretti, tra cui 612 adolescenti, 15 enti del terzo settore, oltre insegnanti ed educatori della comunità educante e 25 classi scolastiche di 5 istituti. In totale, 120 persone di Edison hanno dedicato 1.047 ore alle attività di volontariato.

"Good Idea rappresenta in tutto e per tutto il nostro modo di intendere il volontariato aziendale: nel corso di quest'anno abbiamo visto le persone di Edison realizzare importanti iniziative sociali, collaborando fianco a fianco con gli Enti del Terzo Settore locale", afferma Francesca Magliulo direttrice di Fondazione Eos Edison Orizzonte Sociale Ets.

I progetti avviati nel 2024 proseguiranno nel 2025, grazie alle solide reti territoriali create e alle sinergie sviluppate con i partner del terzo settore. Le attività e i progetti di volontariato rappresentano una delle "espressioni più autentiche del valore umano e sociale delle persone di Edison, oltre ad essere un importante motore di crescita collettiva in quanto contribuiscono a rafforzare un'identità aziendale sempre più orientata a un impatto sociale di valore", afferma Giorgio Colombo di Edison.



