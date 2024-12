Non erano presenti a Milanello, ma i dirigenti del Milan hanno incontrato oggi Paulo Fonseca durante la festa di Natale del settore giovanile a San Siro. È stata l'occasione anche per un colloquio sereno tra il tecnico del Milan e Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza infatti reputa le parole di Fonseca dopo la Stella Rossa necessarie per alzare il livello.



