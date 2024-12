Aci Como formazione per Polizia Locale per strade più sicure

Questa mattina, l'Automobile Club Como, in collaborazione con la Polizia Locale, ha tenuto una conferenza stampa per presentare il Corso formativo di guida sicura Master Auto, destinato agli operatori della Polizia Locale del Comune di Como.

Il corso si terrà presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate e sarà condotto da istruttori di ACI Vallelunga.

Questo programma formativo combina una sessione teorica e una pratica, con l'obiettivo di migliorare le competenze di Ufficiali e Agenti nel contesto della guida sicura e del soccorso stradale.

Gli allievi saranno messi di fronte a situazioni simulate che potrebbero incontrare nella realtà su strada, ricreate attraverso tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza durante l'addestramento. Questo metodo permette ai partecipanti di allenare le proprie reazioni istintive, aumentare la consapevolezza dei propri limiti e migliorare la percezione del pericolo, diventando più prudenti. L'obiettivo è ridurre l'effetto "over confidence", spesso associato a corsi tradizionali dove un pilota esperto è presente accanto all'allievo. Nel corso invece gli Istruttori ACI osserveranno gli esercizi da bordo area e comunicheranno con i partecipanti via radio. Questo, unitamente alle tecnologie utilizzate, permette di ricreare, anche psicologicamente, le situazioni di pericolo che l'allievo potrebbe dover affrontare nella realtà.

Alla conferenza sono intervenuti, oltre al presidente ACI Como Enrico Gelpi, il comandante della Polizia Locale del Comune di Como Vincenzo Aiello, il vicepresidente ed ex assessore alla Mobilità Nini Binda e i consiglieri Enrico Guggiari e Bruno Vasoli.

"Ringrazio la Polizia Locale di Como e il suo Comandante Vincenzo Aiello per aver scelto ACI per il corso di formazione di guida sicura: è certamente un riconoscimento della grande sensibilità della Polizia Locale per i propri operatori professionali che svolgono il loro compito istituzionale ogni giorno sulle nostre strade", ha dichiarato Enrico Gelpi, presidente dell'ACI Como.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA