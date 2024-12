A Milano proposta per intitolare una strada a Giuseppe Pinelli

Intitolare una via della città di Milano a Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico ingiustamente accusato in un primo momento della strage di piazza Fontana e che che morì cadendo da una finestra della questura il 15 dicembre del 1969. La proposta arriva da un ordine del giorno del Consiglio comunale di Pd e Verdi, firmatari sono Alessandro Giungi e Rosario Pantaleo del Pd, Carlo Monguzzi dei Verdi e Enrico Fedrighini del gruppo misto. La proposta è di cambiare la denominazione della già esistente via Micene in via Giuseppe Pinelli.

Il ferroviere anarchico "rappresenta una figura fondamentale nella recente storia milanese, vittima della strategia della tensione - si legge nel documento -, che lo vide innocente oggetto di pesanti e infamanti accuse e di un disegno repressivo che ne provocò la tragica fine". Pinelli viene considerato quindi la diciottesima vittima di piazza Fontana di cui proprio oggi si celebra il 55esimo anniversario.

È stata scelta via Micene per l'intitolazione in quanto Pinelli viveva con la famiglia in via Preneste, che si trova proprio a pochi passi. Negli anni via Micene "è diventata per gli abitanti del quartiere via Giuseppe Pinelli ed anche una targa, posta dai cittadini, ha cambiato via Micene in 'via Giuseppe Pinelli - Anarchico Partigiano 1928-1969'", si legge nell'ordine del giorno. Esiste inoltre un 'Comitato promotore per l'intitolazione anche formale di via Micene a Giuseppe Pinelli' che ha lanciato una petizione online che ha raccolto 5.290 firme.



