A Milano per Tim Burton's Labyrinth 50mila biglietti già venduti

Il mondo del regista Tim Burton arriva a Milano con la mostra 'Tim Burton's Labyrinth' che apre domani, 13 dicembre e fino al 9 marzo, alla Fabbrica del Vapore.

Un appuntamento che si annuncia già un successo, con oltre 50mila biglietti venduti in pre vendita, mentre gli organizzatori hanno l'obiettivo di arrivare a 200mila visitatori totali.

Un vero e proprio labirinto permetterà ai visitatori di scegliere come vedere la mostra e quali mondi esplorare, con oltre trecento possibilità. Attivando un pulsante all'inizio del percorso ognuno potrà personalizzare il proprio viaggio nel mondo dei protagonisti dei film di Tim Burton. Oltre all'allestimento spettacolare in mostra si possono ammirare i designi del regista che ama fare ovunque si trovi. Tra i personaggi più noti che si potranno ammirare ci sono La sposa cadavere, Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas, Charlie e la Fabbrica di cioccolato, per citarne solo alcuni. I personaggi prendono vita nello spazio espositivo tra oltre 150 tra dipinti, bozzetti originali, 55 opere d'arte animate, 21 figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film.

"Il Labirinto di Tim Burton è la trasposizione della sua mente creativa in uno spazio fisico - ha spiegato Alvaro Molina, coordinatore creativo di Tim Burton's Labyrinth -. Il regista ha collaborato fianco a fianco con noi per creare un viaggio emozionante e sorprendente." L'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi ha sottolineato come Milano "ha voluto fortemente questa mostra agli spazi della Fabbrica del vapore, proprio per lo spirito eclettico che caratterizza questo luogo".



