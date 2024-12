Urso, 'possibili sanzioni per Beko ma dopo gennaio'

Beko "non può chiudere gli stabilimenti in Italia" dopo l'acquisizione di Whirlpool per effetto dell'esercizio della clausola golden power e "se riteniamo che non è stato pienamente rispettato, possiamo inibirne l'azione" o "sanzionare l'impresa". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un'audizione presso le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

"Ma quello va fatto quando avremo tutti gli elementi, noi abbiamo detto che c'è un altro tempo supplementare a gennaio", ha spiegato il ministro. Per gennaio dovranno "approfondire meglio e presentarr un piano industriale che sia pienamente rispettoso dell'esercizio della golden power", quindi con investimenti significativi e garanzia dei livelli occupazionali, ha detto. "Poi possiamo discutere di come accompagnare il processo di riconversione" e in ogni caso il monitoraggio continua.



